Speciale Elezioni 2020
La lista
Federcivica
I nomi
FEDERCIVICA per Sammarco sindaco
DE VALERIO ANNAMARIA
SAMMARCO COSIMO
D’ORIA MARIO
MOSCOGIURI LEONARDO
LOIACONO MARIA LAURA
STRANIERI LEONARDO detto LEO
FONTANA COSIMO detto MIMMO
PULIGNANO AGNESE
DE PACE ANTONIO
CAPOZZELLI ANGELO CORRADO
CAVALLONE LEONARDO
POLIGNANO GIUSEPPE
CANIGLIA VALENTINO
PINTO ADDOLORATA
PIZZI COSIMO
PESARE ANTONELLA
ROCHIRA ROSARIA
DAVERSA DEBORA TONIA
MERO GIANPIERO
DIMITRI VINCENZO
DIMAGLI BRUNO
CLEMENTE di S. LUCA LAURA
CALO’ MARIA ANTONIETTA
CIMINO CARMELO