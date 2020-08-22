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Manduria sabato 22 agosto 2020
di La Redazione
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Federcivica © La Voce di Manduria

FEDERCIVICA per Sammarco sindaco

DE VALERIO ANNAMARIA

SAMMARCO COSIMO

D’ORIA MARIO

MOSCOGIURI LEONARDO

LOIACONO MARIA LAURA

STRANIERI LEONARDO detto LEO

FONTANA COSIMO detto MIMMO

PULIGNANO AGNESE

DE PACE ANTONIO

CAPOZZELLI ANGELO CORRADO

CAVALLONE LEONARDO

POLIGNANO GIUSEPPE

CANIGLIA VALENTINO

PINTO ADDOLORATA

PIZZI COSIMO

PESARE ANTONELLA

ROCHIRA ROSARIA

DAVERSA DEBORA TONIA

MERO GIANPIERO

DIMITRI VINCENZO

DIMAGLI BRUNO

CLEMENTE di S. LUCA LAURA

CALO’ MARIA ANTONIETTA

CIMINO CARMELO

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