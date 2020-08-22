Speciale Elezioni 2020
La lista
Manduria Migliore
I nomi
MANDURIA MIGLIORE per Sammarco sindaco
GENTILE GREGORIO
DINOI GREGORIO
SPORTELLI SERGIO
BASCIÀ ERIKA
PERCHIO ANTONIO
SAMMARCO CHIARA
MASSAFRA ANNA
BENTIVOGLIO FEDERICO
BRESCIA VALENTINO
OCCHILUPO SILVIA
PICHIERRI MASSIMILIANO
REXHEPI DRITAN detto TANO
MY GIOVANNI
PIGNATARO ANTONIO
POLIGNANO LEONARDO
PERRUCCI MARTINA
DEL POZZO ESTER MARIA
DIVIGGIANO MIRIANA
SCORRANO LEONARDO
CAPPELLI MARIA CATERINA detta CATERINA
CAROPPA FRANCESCA
STRANIERI GREGORIO
STEFANI’ BARBARA
PALUMMIERI FRANCESCA