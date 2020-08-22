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Manduria sabato 22 agosto 2020
di La Redazione
​MANDURIA MIGLIORE
​MANDURIA MIGLIORE © La Voce di Manduria

MANDURIA MIGLIORE per Sammarco sindaco

GENTILE GREGORIO

DINOI GREGORIO

SPORTELLI SERGIO

BASCIÀ ERIKA

PERCHIO ANTONIO

SAMMARCO CHIARA

MASSAFRA ANNA

BENTIVOGLIO FEDERICO

BRESCIA VALENTINO

OCCHILUPO SILVIA

PICHIERRI MASSIMILIANO

REXHEPI DRITAN detto TANO

MY GIOVANNI

PIGNATARO ANTONIO

POLIGNANO LEONARDO

PERRUCCI MARTINA

DEL POZZO ESTER MARIA

DIVIGGIANO MIRIANA

SCORRANO LEONARDO

CAPPELLI MARIA CATERINA detta CATERINA

CAROPPA FRANCESCA

STRANIERI GREGORIO

STEFANI’ BARBARA

PALUMMIERI FRANCESCA

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