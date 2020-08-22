Speciale Elezioni 2020
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I nomi
Lista Moccia Democratici Cristiani
La lista
LISTA MOCCIA DEMOCRATICI CATTOLICI
1) Dott. ERARIO MATTEO
2) PIGNATARO MARCO
3) FONTANA FRANCO
4) GIORGINO LUCIO EUPREPIO
5) FISTETTO CARLO
6) MARASCO DANIELE
7) LOCRITANI ANTONIO
8) IANNACCONE ANTONIO
9) MARIGGIO’ COSIMO
10) DE SANTIS MARIA LUCIA
11) DI STRATIS CANDELORA
12) INTERMITE ALESSANDRA
13) GENNARI FRANCESCA
14) RUBINO ELEONORA
15) MORABITO ANGELA
16) DINOI COSIMO
17) SCIABICA ANGELO MAURIZIO
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