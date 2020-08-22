Speciale Elezioni

Speciale Elezioni 2020

Le News
I nomi

Lista Moccia Democratici Cristiani

La lista

Politica
Manduria sabato 22 agosto 2020
di La Redazione
Lista Moccia Democratici Cristiani
Lista Moccia Democratici Cristiani © La Voce di Manduria

LISTA MOCCIA DEMOCRATICI CATTOLICI

1) Dott. ERARIO MATTEO

2) PIGNATARO MARCO

3) FONTANA FRANCO

4) GIORGINO LUCIO EUPREPIO

5) FISTETTO CARLO

6) MARASCO DANIELE

7) LOCRITANI ANTONIO

8) IANNACCONE ANTONIO

9) MARIGGIO’ COSIMO

10) DE SANTIS MARIA LUCIA

11) DI STRATIS CANDELORA

12) INTERMITE ALESSANDRA

13) GENNARI FRANCESCA

14) RUBINO ELEONORA

15) MORABITO ANGELA

16) DINOI COSIMO

17) SCIABICA ANGELO MAURIZIO

Lascia il tuo commento
commenti
Altri contenuti
Altre news