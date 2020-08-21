Speciale Elezioni 2020
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Lista Pecoraro sindaco i nomi
La lista del candidato sindaco
LISTA PECORARO SINDACO
AMATO ROSSELLA
ANDRISANO DANIELE
BRUNETTI GIANNI
BUCCOLIERO GIUSEPPE FERNANDO
CHIMIENTI LUANA
DE PASQUALE GIOVANNI
DI LORENZO LEONARDO ANTONIO
DICURSI ROBERTO
DIMONOPOLI OMAR
DINOI GREGORIO
FERRARA ANDREA
FILANGIERI ADELE
LAMUSTA LUIGIA
MALORGIO GIANNI detto GIOVANNI
MASSARI FLAVIO
MASTROVITO FABRIZIO
OCCHILUPO IRENE
ORSINI ALESSIA
PARISI ANTONELLA
PERRUCCI ANTONIO
PICHIERRI MARIA
RAIMONDO PIETRO detto PIERO
RISI LEONARDA detta LEA
SAMMARCO SERENA
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