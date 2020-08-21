Lista Pecoraro sindaco i nomi

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Manduria venerdì 21 agosto 2020
di La Redazione
Gregorio Pecoraro
Gregorio Pecoraro © La Voce di Manduria

LISTA PECORARO SINDACO

AMATO ROSSELLA

ANDRISANO DANIELE

BRUNETTI GIANNI

BUCCOLIERO GIUSEPPE FERNANDO

CHIMIENTI LUANA

DE PASQUALE GIOVANNI

DI LORENZO LEONARDO ANTONIO

DICURSI ROBERTO

DIMONOPOLI OMAR

DINOI GREGORIO

FERRARA ANDREA

FILANGIERI ADELE

LAMUSTA LUIGIA

MALORGIO GIANNI detto GIOVANNI

MASSARI FLAVIO

MASTROVITO FABRIZIO

OCCHILUPO IRENE

ORSINI ALESSIA

PARISI ANTONELLA

PERRUCCI ANTONIO

PICHIERRI MARIA

RAIMONDO PIETRO detto PIERO

RISI LEONARDA detta LEA

SAMMARCO SERENA

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