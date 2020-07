Di Lauro si dimette per concorrere alla campagna elettorale

Di Lauro si dimette per concorrere alla campagna elettoraleL’avvocato Francesco Di Lauro ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza dell’associazione Azzurro Ionio per l’incompatibilità a ricoprire tale ruolo nata dalla sua candidatura come indipendente nella lista di “Manduria Noscia” per un posto nel prossimo consiglio comunale di Manduria. «Come noto – si legge in una nota - la associazione Azzurro Ionio si è fatta garante, particolarmente durante il contrasto al costruendo depuratore di Urmo Belsito, di iniziative e raccolta fondi tra varie componenti sociali ed associative, nonche’ privati cittadini i per poter affrontare azioni di contrasto a progetti in cantiere devastanti per il territorio».

L’incarico di presiedere e rappresentare l’associazione per tutto il periodo elettorale e fino a nuova designazione, è stato affidato alla dottoressa Luisa Guida.