​Bruto denuncia l’invivibilità delle marine: strade al buio, insicure e caos degli abusivi

«E’ una vergogna, la litoranea di San Pietro in Bevagna è impraticabile di sera, il buio non permette ai pedoni di attraversarla, siamo peggio che il terzo mondo». A protestare per le condizioni in cui si trova la pubblica illuminazione delle marine manduriane è Franco Bruto, coordinatore cittadino della Lega e imprenditore del settore ristorazione con interessi nella località balneare di Manduria.



«Quest’anno, più degli altri anni - dice – il settore commercio è condannato a morire se non si corre ai ripari; noi imprese facciamo quello che possiamo ma se non si muovono le istituzioni non ci sarà futuri per il turismo». Per quanto riguarda la sicurezza poi, Bruto lancia l’avvertimento: «Ieri ho rivisto pedoni costretti a camminare con la luce dei telefonici; non vorrei che come sempre accade, qualcuno si ricorderà del proprio dovere solo dopo che le tragedie che per sfortuna dalle nostre parti non mancano mai».

A rendere ancora più invivibile la località di mare, prosegue Bruto, è l’abusivismo. «Altra piaga della nostra terra – rimarca il politico-imprenditore -, già ieri il centro di San Pietro era un unico disordinato mercato di ogni colore tipologia di merci».