Casaleggio non cede il "marchio" e i grillini manduriani se ne fanno uno nuovo

I grillini manduriani non sono ancora riusciti a convincere i propri referenti provinciali e nazionali a concedere l’utilizzo del “marchio” M5S alle prossime elezioni amministrative di Manduria. Così, impazienti di partire, hanno deciso di presentarsi agli elettori con un simbolo creato per l’occasione che richiama stile e colori del marchio di Casaleggio, con le cinque stelle camuffate sulle fronde di un mandorlo del fonte pliniano.

La nuova lista si chiamerà “Manduria in movimento” e sarà in appoggio alla candidatura di Gregorio Pecoraro che, probabilmente, sperava ben altro dai propri alleati. L’ex sindaco progressista non potrà quindi sfruttare il simbolo di un movimento nazionale che sta al governo del Paese, ma dovrà accontentarsi di una lista di ripiego composta da anonimi e quasi sconosciuti candidati.