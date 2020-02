Amministrative, i grillini non sciolgono ancora la riserva

I pentastellati manduriani non hanno ancora sciolto la riserva su un loro possibile appoggio alla candidatura a sindaco di Gregorio Pecoraro. Domenica mattina alcuni attivisti Messapici del M5S hanno avuto degli incontri a Taranto con i vertici del proprio movimento sul cui esito niente è dato sapere. «Il confronto con alcuni sindaci del M5S – si limitano ad informare attraverso i social - , è stato utile per chiarire alcuni aspetti operativi per rilanciare la nostra Manduria». In casa della coalizione di Pecoraro si dicono tranquilli che tutto si appianerà. «Politicamente nulla è cambiato – affermano -, loro saranno con noi, comunque».

«Tecnicamente – spiega meglio uno dei portavoce di Pecoraro, Andra Mariggiò -, aspettano di sapere, a breve, se potranno presentarsi da soli (con una lista civica) o col simbolo del M5S. In settimana – conclude Mariggiò - dovremmo avere l’autorizzazione».