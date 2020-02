Verdi e Progressisti sul Piano di Tutela Acque

“Nel nuovo Piano di Tutela delle Acque (Pta) che la Regione si appresta ad approvare, riscontriamo molte incongruenze riguardo alla destinazione dei reflui depurati, in uscita dal costruendo impianto a Specchiarica”. A sollevare il problema è il raggruppamento progressista “Manduria Lab” e il partito dei Verdi di Manduria che in una nota ha chiesto all’amministrazione commissariale manduriana di intervenire posto che non lo abbia già fatto.

«Il Pta – si legge - contiene le linee guida cui dovranno uniformarsi tutti gli interventi riguardanti il sistema idrico pugliese per i prossimi sei anni. È indispensabile pertanto vederci chiaro. Purtroppo – concludono i progressisti - ancora una volta non è così e le scelte vengono fatte sulla testa dei cittadini».