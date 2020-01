Mister Proloco corona il suo sogno di una seconda candidatura

L’avvocato Domenico Sammarco è il primo candidato sindaco per Manduria che si ufficializza con la coalizione di centrosinistra. Sabato prossimo primo febbraio mister Proloco ufficializzerà la propria candidatura con i partiti che lo appoggiano. Che sono. Partito democratico, Articolo Uno, Verdi, Città che vogliamo, Manduria Migliore, Scelta comune (ex Manduria Lab) e la lista del sindaco. Alla fine l’avvocato ce l’ha fatta a trovare una coalizione che lo appoggiasse in questa sua ambizione (in passato è stato già candidato sindaco ma non fu eletto nemmeno come consigliere).

Oggi nessun altro, nel movimento progressista di centrosinistra, era disposto a mettersi in gioco. L’unico a non essere convinto della sua figura resta Gregorio Pecoraro che con il suo gruppo non è disponibile a fare un passo indietro come gli chiedevano tutti gli altri. Salvo accordi futuri, quindi, il centrosinistra si presenterà spaccato alle elezioni.