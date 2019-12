Progressisti divisi, la proposta del Pd: parola alle primarie

Dopo il tentativo del gruppo progressista, a quanto pare fallito, di unire il centrosinistra con un comunicato stampa che non ha convinto chi doveva convincere, a prendere le redini in mano, nella speranza di trovare un’intesa, è il partito democratico che lancia il piano delle primarie. A proporle è l’ex consigliera comunale e provinciale Maria Grazia Cascarano. «Il valore sul piatto è troppo alto per lasciare che due fazioni dividano il fronte del centrosinistra che deve invece lavorare all’unisono per vincere le prossime elezioni amministrative e battere il centrodestra», afferma la referente della più importante formazione della coalizione progressista.

Che illustra così la proposta del suo partito. «Inutile nasconderlo – spiega Maria Grazia Cascarano -, ci troviamo di fronte a due raggruppamenti ognuno dei quali è fermamente orientato ad imporre all’altro il proprio candidato sindaco; e allora che si facciano le primarie per lasciare che siano i cittadini, con le modalità da decidere, a scegliere il candidato ideale». Aprendo alle primaria, la “signora delle tessere” introduce un altro elemento di novità. «Si facciano le primarie no solo sui due nomi che girano da tempo ma, eventualmente, anche su altri candidati della stessa area di centro i di sinistra che potrebbero farsi avanti o essere proposti». Una proposta che potrebbe andare bene anche al “Puglia Popolare”.

La formazione centrista fondata dal senatore Cassano che non ha ancora deciso se guardare a destra o a sinistra, ha fatto sapere in una recente nota stampa, che avvierà una fase di confronto con le altre forze politiche del territorio senza escludere «il ricorso alle elezioni primarie». Anche di questo si è discusso in una recente riunione tenuta nella sede di via per Avetrana a Manduria, presieduta da Angela Sammarco e Massimiliano Stellato, rispettivamente presidente cittadino e provinciale del movimento civico di centro.