Dinoi ammette: il sito di Urmo per il depuratore lo abbiamo scelto io e l’ex sindaco Massaro

Chi sono i responsabili della localizzazione del depuratore a Urmo? Il presidente del consiglio Gregorio Dinoi ha chiamato in causa prima l’ex sindaco Antonio Calò che lo ha avrebbe spostato sulla costa e poi il suo successore Francesco Massaro. La responsabilità non ricadrebbe solo su Dinoi, quindi, ma sarebbe condivisa da tutta l’amministrazione dell’epoca. Soprattutto quella dell’ex sindaco Massaro quando Dinoi ricopriva la carica di assessore ai Lavori pubblici e quando ci fu la scelta di realizzare il depuratore proprio sotto alla zona residenziale di Avetrana, «Urmo Belsito», a 1700 metri dal mare di Specchiarica, marina di Manduria.

Era il 2005 e l’ex primo cittadino Massaro dice di non ricordare. Ma non smentisce. Sono trascorsi diciassette anni dalla sua carica, un tempo troppo lungo per lui, evidentemente, per ricordare tutte le sue scelte amministrative. «Non ho elementi al momento, è passato troppo tempo – afferma Massaro - e non conoscono i progetti successivi nei dettagli». A rinfrescargli la memoria ci ha pensato due giorni prima l’attuale presidente del consiglio, Dinoi, la cui memoria è così efficiente e certa da chiamarlo in causa. «Nel 2005, quando si è insediata l’amministrazione Massaro – ha raccontato Dinoi ai nostri microfoni -, io come assessore ai Lavori pubblici insieme al responsabile dell’area tecnica, arretrammo la sede destinata al depuratore, non più vicino al mare, ma nella zona interna dove è stato poi costruito».

Il sito di Urmo Belsito, insomma, sede del contestatissimo depuratore all’interno di un’area protetta e vicinissima a zone residenziali. Lo stesso luogo dove ufficialmente confluiranno i liquami del comune di Manduria e di Sava prima di essere depurati e spinti in condotte sotterranee e assorbite dalle trincee in Masseria Marina. La responsabilità di quelle scelte molto contestate soprattutto dagli avetranesi, non sarebbe quindi da attribuire esclusivamente a Dinoi. «Chiaramente non è stata una scelta mia – precisa il presidente -, ma una scelta condivisa, una scelta dell’amministrazione Massaro e io ho solo firmato il documento, questo lo posso confermare perché è inconfutabile».

Una franchezza che Massaro non contraccambia limitandosi a confermare genericamente l’iniziativa comune e concludendo con frasi di facciata: «Quello che posso dire è che apprezzo lo sforzo che si è fatto. Sono dalla parte delle scelte migliori e vicino alla gente».

Marzia Baldari