Le casette d’acqua ancora a secco imballate e abbandonate, la denuncia dei civici

Ad ottobre 2021, l’amministrazione Pecoraro approvava lo schema di convenzione per la gestione delle due casette dell’acqua che, posizionate in Piazza Giovanni XXIII e Piazza Maria Ausiliatrice, avrebbero dovuto fornire acqua filtrata e controllata ad un prezzo conveniente ai cittadini manduriani. «Ad oggi – fanno notare gli attivisti dei movimenti civici, Manduria Migliore e Federcivica -, esse giacciono nei rispettivi luoghi di installazione completamente imballate e quindi mai entrate in servizio, nonostante siano trascorsi ormai sei mesi dall’approvazione della delibera e del correlativo capitolato contrattuale in cui si obbligava la società affidataria a metterle in funzione entro 30 giorni».

L’amministrazione comunale, ricordano i civici, si era obbligata ad installare gli impianti (di proprietà dell’Ente stesso), collegarli alla rete idrica ed elettrica e soprattutto a pagare le bollette relative ai due servizi, dietro ad un rimborso forfettario. «Ora, che la mancata attivazione dipenda da inerzia della società affidataria o dalla ben più probabile e oramai proverbiale inerzia dell’Amministrazione nel mettere in atto l’effettivo affido delle due postazioni – si sottolinea in un comunicato stampa degli oppositori -, siamo, come sempre, di fronte alla totale incapacità di adempiere al proprio ruolo di amministratori che dovrebbero programmare, varare e vegliare sull’effettiva applicazione degli atti amministrativi».

Le due liste individuano le responsabilità di questo in capo all’assessore Mauro Isidoro Baldari. «L’inefficiente assessorato alle Attività Produttive – prosegue la nota - ci ha già abituato all’inconcludenza degli atti deliberativi del proprio settore di riferimento. Si pensi al Piano del Commercio e in particolare al Piano di organizzazione della vendita degli ambulanti riguardo al quale, dopo aver predisposto progetti di stalli e regolamenti, nulla poi è stato eseguito e, ad oggi, continua a proliferare nella nostra Città un ambulantato selvaggio e spesso abusivo, senza che il lungimirante Assessore si preoccupi di nulla».