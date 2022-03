Pug fermo al palo: a luglio il comune perderà 300mila euro: la denuncia di Sammarco e Bullo

«L’amministrazione comunale ha deciso di non decidere e di far morire il Piano urbanistico generale». Lo ha affermato il consigliere comunale progressista, Domenico Sammarco, intervenendo alla trasmissione radiofonica di Radio Uno Network. Sammarco a proposito dello strumento urbanistico che da decenni paralizza la città, ha lanciato pesanti accusa al governo Pecoraro attribuendogli la volontà dello stallo in cui si è arrivati dopo tante riunioni, incontri di esperti, parerei di tecnici e proposte varie. «Se non approvato entro luglio con le dovute modifiche o correzioni il piano sarà carta straccia e noi avremo perso trent’anni di tempo e circa trecentomila euro», fa sapere Sammarco che minaccia, in tal caso «di denunciare la cosa nelle sedi opportune». Alla Corte dei Conti in questo caso che potrebbe aprire un’indagine per danno erariale.

Anche il consigliere Lorenzo Bullo ha sollevato lo stesso problema nel corso del consiglio comunale di lunedì. Parlando delle presunte impreparazioni dell’attuale maggioranza, Bullo ha denunciato l’inerzia della giunta per quanto riguarda il Pug. Su questo Bullo aveva espresso già il suo parere con un post pubblicato su Facebook in cui elogiava l’ex assessora all’urbanistica, Ketty Perrone, mandata a casa dal sindaco per i soliti giochi della politica (serviva un posto per gli allora dissidenti del gruppo Gea).

«L’assessore Ketty Perrone – scrive Bullo - ha avuto il merito di affrontare la problematica Pug e cercare di individuare una scelta coraggiosa per il bene di Manduria; ma il coraggio competenza ed intraprendenza – aggiunge l’avvocato consigliere -, non possono trovare spazio in una amministrazione dove bisogna rispondere soltanto al sindaco! Peccato per Manduria e per questa amministrazione – conclude il post - aver perso un assessore che ha dimostrato di avere il coraggio delle proprie scelte».