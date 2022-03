Suolo pubblico, sconti anche per i locali del centro, la maggioranza fa marcia indietro

Buone notizie per la tassa sull’occupazione del suolo pubblico che dal primo aprile, salvo diverse decisioni dovrà essere nuovamente pagata dagli esercenti dopo l’esenzione per la crisi pandemica.

Dopo le denunce delle opposizioni che a mezzo stampa avevano annunciato battaglia in consiglio comunale per allargare le riduzioni del 40% che l’amministrazione aveva deciso di riconoscere solo alle attività delle zone periferiche penalizzando quelle del centro (le più numerose), qualche esponente della minoranza pare abbia deciso di condividere la richiesta della minoranza annunciando un emendamento che rimuove quella clausola del regolamento definita discriminante. Niente da certo ancora, fanno notare i consiglieri all’opposizione che etichettano le voci come semplice «sproloquio sui social». «Ad oggi – chiarisce la minoranza -, non è stato comunicato a noi consiglieri alcun testo modificato».

A farlo credere attraverso colloqui più o meno riservati nelle chat, è stato il presidente dell’apposita commissione bilancio. L’esponente della maggioranza ha annunciato su Facebook che «le esenzioni e riduzioni relative all’occupazione di suolo pubblico riguarderanno tutte le categorie stradali e non solo una».

«In realtà – ribatte il consigliere progressista, Domenico Sammarco -, nel testo portato in commissione avevano escluso i ribassi di tariffe per le zone del centro. Poi, a seguito delle osservazioni da noi formulate – aggiunge il consigliere -, il presidente e il sindaco si sono riservati di modificarla ed includere anche le attività poste nella zona centrale. Ad ogni modo – prosegue Sammarco - ad oggi non è stato comunicato a noi consiglieri alcun testo modificato (che peraltro dovrebbero portare nuovamente in commissione ove effettivamente emendato, ma la mancata conoscenza delle norme regolamenti è un altro problema) e, al di là di qualche sproloquio sui social – conclude -, l'amministrazione Pecoraro non ha compiuto alcun atto ufficiale a correzione delle diseguaglianze tributarie pensate con le nuove tariffe dagli stessi previste».

Il consigliere di Italexit, Mimmo Breccia, è convinto di aver fatto centro con le critiche. «Si sono sentiti ripresi e ora cercano di rimediare con qualche emendamento, se non ci fossimo mossi noi la tassa sarebbe rimasta alta per le attività del centro», afferma il fondatore di Manduria Noscia.

Anche i consiglieri del gruppo “Progetto Manduria”, Lorenzo Bullo e Antonio Mariggiò, intervengono sull’argomento stigmatizzando, appunto, il proliferare di «post di enfasi per elogiare l’adozione di regolamenti che di fatto contengono l’esatto opposto di ciò che il messaggio social propina (per assistere a penose smentite di presenza di refusi e/o mancate modifiche – si conclude -, per giustificare l’evidente discrasia tra quanto annunciato ed il contenuto concreto dell’atto richiamato). Il parere dei due consiglieri dell’opposizione appare in un lungo documento che pubblichiamo nella rubrica “Riflettori su”.