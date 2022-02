I progetti non passano per la maggioranza Pecoraro: la rabbia della minoranza

Niente nuovi investimenti a Manduria per la maggioranza del sindaco Pecoraro che ieri ha respinto due progetti in deroga al piano regolatore relativi all’ampliamento di una struttura alberghiera situata nelle campagne di Manduria e una nuova cantina del vino Primitivo. Portati in discussione dalla stessa maggioranza per l’approvazione, dopo che erano stati discussi e approvati anche dalla competente commissione consiliare, al momento del voto il presidente della commissione, il consigliere Giovanni Depasquale del gruppo Pecoraro, ha presentato una mozione contenente un parere dell’ufficio legale dell’ente secondo cui i progetti non avrebbero tutti i crismi della legalità.

L’inspiegabile marcia indietro è stata pesantemente criticata nel merito dagli avvocati presenti nel gruppo di consiglieri di minoranza, Dario Duggento, Francesco Ferretti, Domenico Sammarco e Lorenzo Bullo.

Dal punto di vista politico, l’unica novità si è avuta in apertura di seduta i tre consiglieri del gruppo Gea hanno dichiarato l’uscita dalla maggioranza abbandonando l’aula. A sostenere i numeri necessari ci hanno pensato gli altri tre consiglieri del Gea 2 che non hanno ancora trovato un nome al gruppo.

Lo sciopero a Manduria

La rabbia degli autotrasportatori. “Noi non ci muoviamo finché non riceveremo risposte serie”

Le testimonianze video degli autotrasportatori alle telecamere del nostro giornale.