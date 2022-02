L’antenna a dieci metri dalle abitazioni, Sammarco invita a discuterne in commissione

Il consigliere comunale dei Progressisti, Domenico Sammarco, ha chiesto al presidente della quarta commissione consiliare di portare in discussione in una delle prossime sedute la questione relativa all’installazione dell’antenna di telefonia mobile a dieci metri dalle abitazioni di Specchiarica che il comune di Manduria ha concesso con la formula del silenzio assenso.

«Tale pratica – scrive Sammarco sulla sua istanza - risulta carente del parere dell’Ufficio Tecnico, come previsto dal Regolamento Comunale approvato». La mancanza del parere, sostiene il consigliere, si pone in violazione del piano comunale delle antenne «stante la mancata verifica di aree pubbliche attigue all’area privata proposta».

Per Sammarco che chiede la revoca del permesso ad installare «il mancato rilascio del parere tecnico potrebbe costituire elemento di responsabilità giuridica nei confronti dell’Ente, per il mancato controllo dei parametri sulle frequenze e, in generale circa la salute pubblica dei cittadini»