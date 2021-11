Pace fatta? I Gea rientrano in giunta ed escono le due non elette

La conferma si avrà nel corso del consiglio comunale di questo pomeriggio, ma sarebbe quasi certa la pace fatta tra i sei consiglieri del Gruppo Ecologista Autonomo e il sindaco Gregorio Pecoraro. La formazione politica composta da sei consiglieri eletti in tre distinte liste tutte di maggioranza, successivamente confluiti in un gruppo autonomo, Gea appunto, avrebbe ottenuto i due assessorati che chiedevano in cambio del loro appoggio.

Il braccio di ferro durato circa tre mesi, si sarebbe concluso nell’incontro di due giorni fa quando il primo cittadino avrebbe ceduto alle richieste impegnandosi a liberare due posti tra i suoi assessori. Pecoraro non avrebbe però ceduto alla pregiudiziale posta sin dall’inizio della crisi mantenendo in giunta tutti gli eletti e quindi il suo vicesindaco, Andrea Mariggiò, proprio il più contestato dai Gea.

Dovrebbero quindi lasciare il posto le due assessore esterne, Ketty Perrone (Ambiente) e Alessia Orsini (Bilancio). Per mantenere le quote rosa (ma se ne potrebbe fare a meno almeno di una), al loro posto dovrebbero entrare altre due donne i cui nomi dovranno essere indicati dai sei del gruppo Gea.

Se le cose andranno secondo le previsioni, si chiude la parentesi di una crisi che non è stata mai politica ma di conquista di potere. Sarà difficile per i Gea dimostrare il contrario dal momento che il loro pacifico rientro in maggioranza non risolve le criticità da loro sollevate a partire proprio dal presunto cattivo operato dell’assessore alla Cultura che ora continuerà a governare con la loro benedizione.