Abbiamo accettato la richiesta del gruppo Gea di essere intervistati con l'irrituale metodo delle domande (scelte da noi) inviate in anticipo. Riceviamo e pubblichiamo le loro risposte alle quali, se ci avessero permesso il confronto "in presenza", avremmo voluto e dovuto ribattere con altre domande che sarebbero servita a chi li legge di comprendere meglio le posizioni del gruppo rispetto ad alcune questioni poste per le quali non c'è stata risposta chiara. Da qui il titolo: Nove domande, poche risposte dal gruppo Gea.

Fanno parte del gruppo Gea: Agostino Capogrosso, Gregorio Perrucci, Luigia Lamusta, Michele Matino, Filippo Scialpi, PAsquale Pesare.

1. Un breve excursus sul passaggio da Città Più a GEA

Tutto nasce dal bisogno di partecipazione attiva e fattiva alle decisioni di governo della città e allo stesso tempo dal desiderio di essere rispettati nel ruolo, nella dignità e nella funzione propositiva che il consigliere comunale ricopre, manifestata sin dai primi mesi di governo della città. Le condizioni in Città Più non si sono rivelate favorevoli in tal senso, così, il gruppo dei 4 consiglieri eletti nella lista, lasciano Città Più supportati e accompagnati da un nutrito gruppo di lavoro che ha iniziato da subito a fornire il proprio contributo al gruppo consiliare. Nel frattempo altri due consiglieri di maggioranza si avvicinano al gruppo, lamentando anch'essi l'assenza di coinvolgimento da parte della giunta e del sindaco; ci si è ritrovati così ben presto, a condividere valori e progetti politici e amministrativi. A quel punto bisognava acquisire una nuova identità politica che potesse dare risposte concrete alla Città; nasce quindi, il Gruppo GEA, ad oggi, vogliamo ricordarlo, il gruppo di maggioranza più numeroso, composto per cinque sesti da consiglieri neoeletti che hanno molto a cuore il rapporto corretto, continuo e solidale con i propri elettori.

2. Perché avete accettato la tregua sino a settembre e perché il sindaco ha chiesto di aspettare sino a quella data?

Come già più volte affermato, non vi è da parte del gruppo GEA alcuna intenzione di interrompere il percorso politico amministrativo intrapreso e pertanto, quando il Sindaco ha chiesto di poter prima concludere alcuni atti amministrativi in corso, la cui interruzione avrebbe potuto generare, a Suo dire, qualche criticità, il gruppo, per senso di responsabilità verso la Città, ha dato fiducia al Sindaco pur ponendo alcune condizioni già espresse in precedenti comunicati pubblici.

3. Qual è la vostra posizione sul depuratore consortile?

Sappiamo tutti che il reale problema del depuratore, non solo per noi ma per l'intera nostra comunità, non è il depuratore in sé ma il sito che è stato a suo tempo scelto per la sua realizzazione, sia perché a pochissimi metri da un'area protetta, ma anche e soprattutto perché tale collocazione, essendo a circa 2 km dal mare, non consente lo scarico dei reflui sul suolo (salvo "deroghe su deroghe", su cui peraltro il Ministero dell'Ambiente si è già espresso). Per questo, valuteremo con attenzione il nuovo progetto proposto da Regione Puglia e AQP, chiedendo sin da subito il coinvolgimento di tutte le forze politiche anche di minoranza e di tutte le associazioni ambientaliste che in questi anni hanno fatto sentire la loro voce e dimostrato sensibilità verso il problema.

4. E sulla Regionale 8?

Non ci sono state occasioni perché GEA potesse esprimersi ufficialmente su tale questione. Di fatto, per la composizione del gruppo, la posizione è ben nota. In sintesi: la Regionale 8 Talsano-Boncore divide gli interessi di chi da una parte vuole asfaltare il territorio, costi quel che costi, e di chi, dall’altra, propone di impegnare le risorse in modo ragionevole, a salvaguardia del territorio e a completamento di opere già presenti sullo stesso (la Grottaglie-San Pancrazio-Lecce). Il denaro della collettività va speso bene e non creando danni attraverso la costruzione di un’opera inutile per lo sviluppo del territorio e dannosa per l’ambiente, tant’è che ancora una volta è stata bocciata dall’ufficio sulla Valutazione d’Impatto Ambientale.

5. E sull’isola ecologica a La Marina?

L’isola ecologica è un modello organizzativo che parte da lontano, dal decreto Ronchi del 1997. Manduria, ancora prima del decreto (1^Amministrazione Pecoraro), adottò questo modello con piccole isole ecologiche sparpagliate sul territorio attraverso il “sistema delle campane”. L’individuazione del sito per l’isola ecologica deliberato dal Commissario è il meno indicato perché su un’area attrezzata-paesaggistica che funge da corridoio tra "iazzo" della marina, pista ciclabile e Masseria della marina. È un sito che alla prima occasione va sicuramente riconsiderato.

6. Si sentono lamentele sul “direttorio” composto dai due Gregorio che avrebbero accentrato un potere quasi assoluto sulle decisioni dell’amministrazione. È un problema reale?

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio svolgono il proprio ruolo attraverso atti di Giunta e di Consiglio Comunale. Se ciò viene fatto con autorevolezza o autorità, con o senza il coinvolgimento delle diverse componenti politico-amministrative, pensiamo debba e possa essere valutato dai tanti interessati.

Il gruppo GEA sta partecipando all’attività politico-amministrativa in regime provvisorio atteso che dall’inizio ad oggi, come si ricordava in precedenza, non c’è mai stato un dialogo con gli assessori riconducibili al gruppo stesso.

7. Che giudizio avete dato all’incresciosa vicenda del vaccino del sindaco?

Si è tanto parlato e si parlerà ancora di vaccinazioni e speriamo se ne parli sempre in modo più puntuale, pertinente, opportuno e organizzativo-sanitario. Gli altri aspetti, diversi da quelli citati, sfuggono ad una condivisa valutazione politico-amministrativa su cui, come forza politica, siamo chiamati ad esprimerci.

8. A proposito dell’avviso per la ricerca degli ausiliari del traffico, eravate a conoscenza che alcuni gruppi di maggioranza lo facevano girare nelle chat private? Potete escludere che anche il vostro gruppo ha avuto lo stesso privilegio?

Spesso le notizie sfuggono alla tempistica e alla riservatezza e voi giornalisti riuscite con successo ad entrare in questo modus operandi. Nello specifico non siamo venuti a conoscenza di tale fuga di notizia e tanto meno vogliamo essere considerati dei privilegiati.

9. Quando la giunta avrà avuto l’assetto che voi chiedete, quali saranno i primi quattro argomenti- obiettivi su cui punterete e che vi qualificheranno?

In un Comune come il nostro e per il recente passato in cui la comunità si è venuta amaramente a trovare gli obiettivi da raggiungere sono veramente tanti.

Il gruppo GEA per quanto in premessa, dovendo redigere una scala delle priorità e senza venir meno nella sua caratterizzazione politica mette, ovviamente, al primo posto gli aspetti ambientali e ciò per una semplicissima ragione e cioè affrontare le questioni ambientali in genere ti porta ad affrontare i problemi sulla salvaguardia del territorio, sulla sanità, sul lavoro e sulla sostenibilità per le future generazioni. Sono quattro obiettivi che trovano facilmente riscontro sul nostro territorio. Il PNRR, su cui il nostro gruppo ha dato un notevole contributo, realizzando circa una ventina di idee-progetto per il territorio, parla esattamente in questa direzione.