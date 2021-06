«Odori sgradevoli causati da immondizia gettata in qualunque posto», la denuncia dei Verdi

Non si contano più le denunce dei manduriani e dei villeggianti che lamentano la presenza di rifiuti abbandonati ovunque e una cattiva gestione del servizio di raccolta. Una vera emergenza che preoccupa tutti tranne, a quanto pare, gli amministratori.

Ai continui giudizi negativi che giungono quotidianamente nelle redazioni dei giornali, ne spicca uno più qualificato di tutti, quello della portavoce dei Verdi di Manduria, Anna Mariggiò.

«Il caldo di questi ultimi giorni – scrive -, ha restituito in alcune parti della città, soprattutto di quartiere, odori sgradevoli causati da immondizia gettata in qualunque posto e notevoli sterpaglie bruciate dal comune cittadino che, in assenza di un intervento politico, ha fatto da sé». Il risultato, spiega l’avvocatessa ambientalista che ha curato gli interessi del partito dei Verdi nel recente processo sull’inquinamento industriale dell’ex Ilva, “Ambiente svenduto”» -, è la tanta 'sporcizia' visiva che certamente non fa onore a nessuno».

Pur riconoscendo gli sforzi profusi dopo un lungo e nefasto periodo di commissariamento, i Verdi «auspicano ad interventi mirati da parte dell'amministrazione Pecoraro, affinché il decoro urbano sia non solo visivo ma anche olfattivo. Massima partecipazione anche da parte del cittadino che, a tutela del proprio territorio, sarà sicuramente incline alla più stretta collaborazione con gli strumenti messi a disposizione dagli uffici comunali competenti».