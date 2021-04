Il sindaco non chiarisce sulla sua presunta vaccinazione e l’opposizione chiede le dimissioni

È scoppiato anche a Manduria il caso dei cosiddetti furbetti del vaccino contro il coronavirus. E i riflettori questa volta sono puntati sul sindaco della città Messapica, Gregorio Pecoraro, il quale si sarebbe fatto vaccinare non solo saltando la fila, ma facendosi inserire negli elenchi degli operatori scolastici. La notizia, circolata prima sui social e nelle chat, secondo la quale Pecoraro il 27 febbraio scorso si sarebbe «imbucato» tra i docenti e personale scolastico (la sua professione è dottore commercialista), ottenendo così la sua dose di AstraZeneca, è approdata nell’ultimo consiglio comunale dell’altro ieri nel corso del quale due esponenti dell’opposizione hanno espressamente chiesto al sindaco di confermare o smentire la notizia. Bocche cucite del primo cittadino e visibile imbarazzo di alcuni consiglieri di maggioranza che si aspettavano un chiarimento atteso anche dai cittadini. Particolarmente incisivo è stato l’intervento del capogruppo dei «Progressisti», Domenico Sammarco, che prima di essere bruscamente interrotto dal presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi (secondo le stesse indiscrezioni anche lui vaccinato insieme alla moglie in una seduta successiva a quella del sindaco), è riuscito a mettere il capo della maggioranza di fronte alle proprie responsabilità: «fornisca dei chiarimenti oppure si vergogni e si dimetta perché ciò che è accaduto è diffamante e infamante per l’intera città», ha detto Sammarco. A prendere la parola è stato poi il consigliere Cosimo Breccia del movimento civico Manduria Noscia. «La città ha bisogno di sapere la verità e lei ha il dovere di rispondere in questa sede e dire se si è vaccinato oppure no», ha chiesto Breccia interrotto anche lui dal presidente Dinoi.

Le domande sono cadute nel vuoto ed anche ieri il sindaco ha preferito il silenzio. Non demordono i consiglieri d’opposizione che si stanno organizzando per presentare una mozione di sfiducia. Non tutti, per la verità. Gli unici a promettere battaglia sono i Progressisti e i due civici, Breccia e Dario Duggento. «La gestione del potere getta completamente la maschera e si svela in tutta la sua raccapricciante realtà; Manduria è una città di persone moralmente perbene e non merita di essere rappresentata indegnamente», dichiara l’avvocato e consigliere Sammarco che con gli altri sta affilando le armi. «Dimissioni e scuse ufficiali» le chiede anche Breccia. «Deve chiedere scusa agli aventi diritto il vaccino ai quali, lui e gli altri della casta hanno tolto il diritto di una dose», insiste Breccia che aggiunge: «spero che la magistratura indaghi su questi vergognosi atteggiamenti».

Anche l’avvocato Duggento, consigliere di minoranza, chiede trasparenza e lealtà. «L’accusa di essersi vaccinato prima del tempo abusando della sua posizione, formulata da più parti – afferma -, fa certo vacillare la fiducia pertanto ciò che chiedo al Sindaco è di spiegare ai cittadini, al più presto e pubblicamente, la sua versione dei fatti e, con onestà, nel caso in cui ritenga di non poter più incarnare la figura del “buon padre di famiglia” rimetta il mandato ricevuto dai cittadini». A peggiorare la situazione del primo cittadino, poi, è la diffusione ieri della registrazione di una diretta Facebook in cui alla domanda di un cittadino che gli chiedeva se si fosse vaccinato, Pecoraro risponde di no. Ed era passato un mese da quel 27 febbraio quando avrebbe ricevuto la prima dose di AstraZeneca.

Nazareno Dinoi