Sammarco: “Pecoraro non avendo carte buone nel mazzo gioca quelle degli altri”

Come al solito l'amministrazione del sindaco Gregorio Pecoraro non perde occasione di appropriarsi di meriti altrui. In realtà la conclusione dell'iter della conferenza dei servizi per la Bradanico - Salentina è stata compiuta dai precedenti commissari straordinari i quali già nel giugno del 2020 hanno provveduto ad approvare la relativa variante al Piano regolatore per consentire la realizzazione di svincoli e sovrappassi.



Salvo che il dottor Pecoraro non sia diventato anche sindaco dei comuni viciniori di Sava e San Marzano (ma dubito, considerato che sinora non ha prodotto atti amministrativi efficaci nemmeno per il nostro comune), allora "intestarsi" il merito della conclusione dell'iter procedimentale è voler offendere l'intelligenza dei cittadini e dei sindaci dei comuni da lui stesso citati come inadempienti!

Ed allora, anzichè produrre comunicati fantasiosi, noi continuiamo a sperare che questa amministrazione si svegli dall'oblio in cui giace e inizi a produrre progetti e atti in favore del nostro territorio che ha così tanto bisogno di vedere che le cose cambino.

Domenico Sammarco