Martedì si riunisce il Consiglio comunale e torna la strada per Calò

È stata convocata per martedì prossimo, 23 febbraio, una nuova seduta del Consiglio comunale di Manduria chiamato a discutere ed eventualmente approvare 8 punti all’ordine del giorno. Dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Gregorio Dinoi e la presentazione di mozioni e interrogazioni, sarò discusso l’ordine del giorno che prevede la vendita all’imprenditore del cemento, Antonio Calò, di un tratto di strada pubblica situata nelle adiacenze del suo impianto di via per Francavilla Fontana, per la somma di circa 6.500 euro. Questo punto era stato già inserito e poi ritirato nel precedente consiglio comunale.

Ci sarà poi l’approvazione del piano di alienazione e valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, di un debito fuori bilancio per una causa persa dal comune. Infine si discuterà il caso della presunta incompatibilità del consigliere Mimmo Breccia. In questo caso il Consiglio dovrebbe prendere atto della risoluzione del caso di incompatibilità.

Si tratta di un debito nei confronti dell’ufficio tributario dell’ente di circa 700 euro che Breccia aveva già pagato prima che la maggioranza del Consiglio comunale, nella precedenza seduta, votasse l’avvio della procedura.

I lavori dell’assemblea saranno trasmessi in diretta streaming sui canali social de La Voce di Manduria.