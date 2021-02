Sì alla Regionale 8, la "transizione ecologica" di Pecoraro e il silenzio dei Verdi

O i Verdi di Manduria si sono convertiti alla politica dell’asfalto e cemento, o la presa di posizione del sindaco Gregorio Pecoraro che sponsorizza l’odiatissima “Regionale 8” è l’inizio di una frattura interna alla maggioranza giallo verde.

Se non rottura, dovrebbe creare almeno imbarazzo la firma che l primo cittadino di Manduria, evidentemente senza sentire l’anima verde della sua maggioranza, ha posto al documento inviato al prefetto di Taranto, Demetrio Martino e sottoscritto da altri sindaci dei comuni del versante orientale Avetrana, Torricella, Lizzano, Pulsano e Leporano.

«Sono ormai trascorsi ben trentotto anni – scrivono i sindaci - da quando si è cominciato a parlare della realizzazione della Regionale 8, quale strada a scorrimento veloce che, partendo dalla città di Taranto e costeggiando le marine di Leporano, Pulsano, Lizzano, Torricella, Maruggio, Manduria, avrebbe dovuto raggiungere il comune di Avetrana». Si legge ancora. «Noi sindaci prosegue la missiva - sottolineiamo, inoltre, che da quando la Regione Puglia ha finanziato quest'opera con lo stanziamento di 198 milioni di euro, sono trascorsi ancora circa cinque anni senza che nulla o quasi sia stato effettivamente fatto».

Insomma, si ha fretta di completare l’opera più contrastata dall’anima ambientalista della maggioranza rappresentata in Consiglio da esponenti che da sempre ed anche nel recente passato hanno dichiarato guerra all’«ecomostro».

Ecco cosa scriveva sulla “Regionale 8” Michele Matino, allora presidente dei Verdi ed attuale capogruppo dei consiglieri comunali di maggioranza Pecoraro.

«Una colata di asfalto e cemento sta per abbattersi su una parte del nostro territorio ancora scarsamente contaminata dalla presenza invasiva dell’uomo: ci riferiamo alla Strada provinciale Talsano-Avetrana, meglio nota col nome di “Regionale 8”, che dovrebbe, negli intendimenti dei nostri amministratori, sovrapporsi all’attuale “Tarantina “con tutto un corredo di complanari e rotatorie sopraelevate e “bretelle” di raccordo, degne di una metropoli americana. In questa sede, tralasciando l’inutilità dell’opera, il suo fallimentare rapporto costi-benefici, il mancato coinvolgimento delle popolazioni in scelte di così grande impatto sul territorio, il danno economico e ambientale che ne deriverebbe ( per agricoltura, flora e fauna), tutti argomenti su cui noi Verdi avremo modo di tornare per motivare il nostro fermo dissenso, vogliamo attirare l’attenzione di chi legge sulle finalità presunte che vengono attribuite, secondo noi in modo pretestuoso e falso, alla realizzazione di questa strada. Michele Matino