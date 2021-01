Commissioni consiliari, la maggioranza nega la presidenza all’opposizione e fa l'asso piglia tutto

Il presidente del Consiglio comunale di Manduria, Gregorio Dinoi, ha riunito ieri i consiglieri comunali per la composizione delle commissioni e l’elezione dei presidenti. La maggioranza anche in questo caso si è dimostrata blindata non permettendo nessuna presidenza alle minoranze.

Approfittando dei numeri quindi i componenti della coalizione Pecoraro ha eletto i seguenti presidenti.

Michele Matino alla prima commissione per la programmazione, bilancio, tributi, finanze, contezioso, demanio e beni patrimoniali, contratti, personale, lavoro, occupazione, informatizzazione degli uffici;

Giovanni De Pasquale alla seconda commissione per l’urbanistica, assetto del territorio, verde attrezzato, edilizia pubblica e privata, trasporti, viabilità e parcheggi, arredo urbano e verde pubblico;

Fabiano Mastrovito alla terza commissione per lo sport, turismo, spettacolo, caccia, pesca, problematiche giovanili;

Agostino Capogrosso alla quarta commissione per le attività produttive, agricoltura, industria, artigianato, ecologia, commercio, annona e mercati;

Vito Perrucci alla quinta commissione per l’assistenza sociale, servizi socio sanitari, ambiente, igiene, pubblica istruzione, cultura e beni culturali.

Le cinque commissioni consiliari sono composte equamente dai consiglieri in base alla loro rappresentanza in Consiglio. L’unica a restare fuori perchè priva di gruppo, è la consigliere ex progressista, Loredana Ingrosso che dopo l’abbandono del suo gruppo si è dichiarata indipendente.