Gli scolari della Don Bosco incontrano il sindaco e gli consegnano una lettera

Nella serata di martedì 22 dicembre il sindaco, Gregorio Pecoraro, ha accolto nella casa di tutti i manduriani gli alunni della classe quinta B dell’Istituto Comprensivo “Don Bosco”.

Nella settimana precedente il primo cittadino aveva invitato tutti i bambini della nostra comunità a scrivere una lettera al sindaco per esprimere i propri pensieri, sentimenti…o anche per un semplice scambio di auguri.

Cogliendo l’invito gli alunni della V B si sono messi subito all’opera e con la loro missiva, dopo i convenevoli per le presentazioni, hanno avanzato una richiesta a loro molto a cuore.

Seduti fra gli scranni della nuova sala consiliare, alla presenza del Sindaco e di una rappresentanza della sua amministrazione, nonché alla presenza della loro Dirigente Scolastica, professoressa Luisa Damato e della loro insegnante, Rosetta Fanuli, i piccoli allievi del “Don Bosco” hanno ribadito la loro richiesta con interventi brevi ma diretti ed incisivi che hanno lasciato trapelare forti emozioni. (In altra parte del giornale pubblichiamo il testo integrale della lettera)

Il sindaco, rivolgendosi ai bambini, ha espresso parole di encomio per la loro lettera, ha rimarcato quanto lo studio sia importante per la formazione del cittadino e quanto l’istruzione concorra a rendere l’uomo libero. Naturalmente ha concluso il suo intervento rassicurando i bambini ed i loro genitori che la scuola riaprirà al ritorno dalle vacanze, così da permettere le lezioni in presenza.

La Dirigente ha ringraziato a nome di tutta la comunità scolastica del “Don Bosco” per l’opportunità offerta sottolineando l’importanza di un lavoro sinergico di tutte le istituzioni per una comunità che vuole formare e educare.

Alla fine della serata la piccola Ginevra, a nome di tutti i suoi compagni, ha fatto dono al Sindaco di un semplice cartoncino augurale realizzato da loro stessi con la poesia “Gesù Bambino, asciuga ogni lacrima” di Giovanni Paolo II.