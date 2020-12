Pronti i buoni spesa per la pandemia: oltre 600 famiglie beneficiarie

Seicento quarantaquattro famiglie manduriane beneficeranno dei buoni spesa per l’emergenza pandemica. Altre sessanta non potranno godere dei benefici per il superamento della somma a disposizione del Comune pari a 269.000 euro.

Ai beneficiari giungerà, nella giornata di oggi, un Sms contenente l’importo del buono spesa (che va dai 150 sino a 500 euro), nonché il codice che dovrà essere utilizzato al momento dell’acquisto presso i punti vendita convenzionati.

Si rammenta che i beneficiari potranno recarsi con la propria Tessera Sanitaria, il codice Pin e un documento di riconoscimento presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

Il Buono Spesa potrà essere utilizzato anche in più acquisti e in diversi esercizi commerciali con il limite massimo dell’importo riconosciuto ed accreditato dal Comune senza commissioni sulle transazioni effettuate. Inoltre non è convertibile in denaro e non da diritto ad eventuali resti in denaro e può essere utilizzato solo dall’avente diritto, non è cedibile e non può essere commercializzato.

Il Buono inoltre può essere utilizzato esclusivamente presso gli esercizi aderenti alla Rete allestita dal Comune per acquistare generi alimentari di prima necessità, anche per uso animale, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico, farmaci, dispositivi elettromedicali come apparecchi per la pressione, pulsossimetri, aerosol e termometri. Non possono essere acquistati alcolici.