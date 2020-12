Pecoraro assume il capo del suo staff che sarà pagato dall'Ente

Francavilla Fontana A Francavilla i soldi per le luminarie ai bambini delle famiglie bisognose

L’amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha deciso di destinare i fondi per le luminarie, pari a 40mila euro, per l’acquisto di doni natalizi per i bambini sino a 12 anni di età di nuclei familiari in difficoltà economiche. E’ questo lo spirito della nuova iniziativa degli