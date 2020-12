Stella al Merito del Lavoro​ all'ex direttore delle Poste manduriane

L’ex direttore della Posta di Manduria, Francesco Quaranta, è stato insignito dell’onorificenza di “Stella al Merito del Lavoro”.

Quella di "Maestro del Lavoro" rappresenta un'onorificenza tutt'altro che pleonastica, al contrario pregna di contenuti e significati. Istituito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , con decreto del Presidente della Repubblica, tale gratificazione viene conferita, da quasi un secolo, a coloro che, negli ambiti professionali di competenza si siano particolarmente distinti per precipui meriti di perizia, laboriosità e dirittura morale. Fra le ultime designazioni dell'importante riconoscimento anche quella di un professionista che la comunità manduriana ha avuto il privilegio di conoscere, ed apprezzare. Ad esser insignito della prestigiosa "Stella al Merito del Lavoro" è stato Francesco Quaranta. Archetipo del self made man, inizia la sua avventura in azienda nella seconda metà degli anni ottanta partendo dal ruolo che era e, tutto sommato resta, l'icona di Poste, quello di portalettere. La scalata alle posizioni apicali della piramide aziendale è, però, repentina. Step by step guadagna credito e considerazione da parte del management, fino a ricoprire il ruolo di direttore top di gamma nella clusterizzazione aziendale delle mansioni professionali, nonché di DUP Trainer, tecnicamente formatore delle nuove generazioni di dirigenti. Attualmente dirige l'ufficio postale di Taranto Centro ma, fino allo scorso febbraio è stato a capo di quello centrale di Manduria , principale unità operativa di Poste Italiane della città, per dimensioni e rilevanza strategica. Durante la sua permanenza in terra messapica il direttore Quaranta ha avuto modo di farsi apprezzare per le sue indubbie, ed unanimemente riconosciute, capacità professionali, ma ancor più, se possibile, per le sue straordinarie qualità umane. Nel corso della sua direzione a Manduria si è rivelato un prezioso riferimento per i suoi collaboratori dai quali ha saputo trarre il meglio, grazie ad un atteggiamento autorevole, mai autoritario, e a doti psicologiche inusuali, conquistandosi il loro affetto e la stima incondizionata, e per l'utenza in virtù di un background culturale, che tracima il mero ambito postale. L'onorificenza sarà, ufficialmente, conferita presso la Prefettura del capoluogo ionico in data da stabilire. Al neo Maestro del Lavoro giungano le sincere congratulazioni personali e della redazione de "La Voce di Manduria ".



Maurizio Pasculli