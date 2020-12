​Tunnel sulla piazza montato con i tasselli che trapanano il marmo: un sondaggio dice No

Puglia Aggiornamento positivi in Puglia, sempre alto il numero dei decessi

Oggi venerdì 4 dicembre 2020 in Puglia, sono stati registrati 9. 480 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1. 419 casi positivi: 741 in provincia di Bari, 161 in provincia di Brindisi, 165 nella provincia BAT, 106 in provincia di Foggia, 97 in provincia