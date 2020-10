​A Manduria il “deposito” dei contagiati dal virus: Pecoraro non parla, altri lo fanno

A Manduria il “deposito” dei contagiati dal virus: Pecoraro non parla, lo fanno i sindaci di Avetrana e Sava e i consiglieri comunali di opposizione

Il sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro non risponde e preferisce non affrontare la questione almeno in questa fase. Lo fanno due dei suoi omologhi interessati per territorio, il sindaco di Avetrana, Antonio Minò e quello di Sava, Dario Iaia. Minò che non esita a mostrarsi contrario a tale ipotesi, ha detto che chiederà un incontro immediato alla direzione generale della Asl. Iaia rivendica un ruolo nella delicata vicenda. «Come sindaci – afferma - ci aspettiamo di essere coinvolti sia dalla Regione Puglia che dalla Asl di Taranto per comprendere e condividere come territorio le decisioni che dovranno essere adottate. Anche in un periodo di emergenza quale è questo – prosegue Iaia - ogni iniziativa deve essere concordata con le comunità per evitare forme di protesta che non servono a nessuno».

A livello locale gli unici per ora a mostrarsi preoccupati sono i consiglieri di minoranza del gruppo dei Progressisti e Mimmo Breccia del movimento «Manduria Noscia». Sia i progressisti che il civico si dicono subito contrari alla trasformazione del Giannuzzi in serbatoio di malati Covid provenienti da tutta la provincia. E insieme chiamano in causa il sindaco.

«Chiediamo che il Sindaco – scrivono i consiglieri Domenico Sammarco, Loredana Ingrosso e Gregorio Gentile -, anziché attendere passivamente i bollettini Covid, tenga alto l’interesse

sul nostro presidio ospedaliero e chieda un’immediata convocazione alla Regione del Tavolo della Conferenza dei Sindaci di questo versante jonico, affinché la struttura ospedaliera del Giannuzzi non venga sacrificata nell’ordinario funzionamento dei reparti esistenti, necessari ai tanti utenti del versante orientale della provincia ionica».

Piccato l’intervento di Breccia che si chiede «dove andranno a sbattere tutti i malati non Covid di Manduria e dei paesi limitrofi». Rivolgendosi poi al primo cittadino, Breccia si chiede se mai risponderà alle sollecitazioni. «La campagna elettorale è finita – dichiara il consigliere di opposizione - e lo invito a dire qualcosa sull'ipotesi del Giannuzzi Covid; poi c'è sempre tempo per fare i servizi con la Rai nel Parco Archeologico», conclude.