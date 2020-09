​Enrico Fermi, lavori in corso, lezioni spostate all’8 ottobre

Gli studenti che frequentano l’Istituto Enrico Fermi di Manduria inizieranno le lezioni l’8 ottobre. Lo ha deciso la commissione straordinaria del Comune di Manduria per permettere il completamento die lavori di adeguamento alle norme sul distanziamento anti Covid.



Secondo i programmi dei tecnici, tali interventi di natura edilizia, dovrebbero terminare non prima del 2 ottobre. Per questo l’amministrazione comunale in accordo con la dirigenza scolastica ha fissato la data di giovedì 8 ottobre.