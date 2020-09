​Caos rifiuti nelle marine, tre dipendenti non ce la fanno a coprire il territorio

A stagione non ancora conclusa, con migliaia di case ancora occupate da turisti e villeggianti (solo i residenti stanziali sono 400), nelle marine manduriane tornano i rifiuti ammassati sulla litoranea e sui bordi delle strade interne. È successo che alla scadenza del servizio di raccolta porta a porta, fissata contrattualmente al 15 settembre, le località balneari si sono presentate ancora affollate così le famiglie, da un giorno all’altro, hanno dovuto tenersi in casa la spazzatura che non è stata ritirata. Oppure lasciarla fuori con la speranza che venga ritirata.



A stupirsi, più di tutti, sono i turisti che quest’anno, colpa il lockdown che ha spostato in avanti la ripresa delle attività lavorative, si ritrovano con un settembre dal clima clemente ma con servizi scarsi o nulli. Così le immagini girano sui social di sacchetti della spazzatura ammassati agli angoli e non perché qualcuno li abbia buttati lì impunemente, ma perché queste sono le indicazioni della società incaricata della raccolta che con un avviso invita gli utenti «ad esporre i cestelli in prossimità delle strade di collegamento tra la provinciale e la litoranea». Va da sé che tutti i sacchetti di una strada portati contemporaneamente nello stesso punto, fanno inevitabilmente massa e non certo un belvedere. La stessa cosa avviene per le strade con sbocco diretto sulla litoranea che, in assenza di contenitori, si presenta con piccole discariche a cielo aperto. Una condizione questa aggravata dal ridotto numero di operatori addetti alla raccolta: appena tre, per diciotto chilometri di costa, comprese le affollatissime Torre Colimena e San Pietro in Bevagna, entrambe marine manduriane.

Dal comune di Manduria si cerca di correre ai ripari. I dirigenti del settore avrebbero già predisposto le carte per un supplemento di gara che permetterebbe ai quattrocento residenti delle marine di usufruire del servizio porta a porta anche nei mesi invernali. Un impegno che comporterebbe una spesa di circa 500mila euro in più a favore dell’impresa che a sua volta, almeno così pare, dovrebbe aumentare l’organico e non lasciare solo i tre stagionali attualmente impiegati. Ma anche su questo c’è qualcosa ancora da chiarire. Entro fine mese, infatti, l’attuale affidataria, la Igeco Spa, per via di una interdizione per mafia decisa dalla Prefettura di Roma, dovrebbe lasciare l’incarico e passare il testimone alla «Giaplast», seconda in graduatoria della gara espletata circa sei anni fa.

Nazareno Dinoi