​Bando pubblico: la “Pescheria da Caterina” al migliore offerente

Il comune di Manduria ha pubblicato ieri l’avviso pubblico per la concessione al migliore offerente del chiosco in muratura situato sulla Piazza della Repubblica (Piazza delle benne donne) da adibire a rivendita di prodotti ittici. Il piccolo fabbricato di pochi metri quadrati in passato è stato gestito dalla famiglia Caniglia ed era conosciuto come “Pescheria da Caterina”.



I titolari di licenza commerciale del settore richiesto interessati alla gestione del bene pubblico, devono presentare offerta entro le ore 12 del 12 ottobre prossimo. Il prezzo minimo richiesto è di 33,15 euro per metro quadrato per la tassa di occupazione del suolo pubblico ed altri 30 euro al metro quadro di canone annuo.

E’ consentito lo scomputo della tassa di occupazione di suolo pubblico a fronte della manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto e dell’area adiacente di pertinenza. Tale importo, dovrà essere incrementato annualmente secondo l’indice Istat e versato in maniera anticipata. Il bando con tutti i particolari è pubblicato sul sito del comune.