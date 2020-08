Rifiuti "da rientro", emergenza ambientale lungo le coste

La ripartenza e il ritorno in paese con la pulizia delle case della villeggiatura, sommata ad una imperfetta raccolta della spazzatura, stanno creando quello che si poteva immaginare: rifiuti ammassati ovunque. Più del solito.

Sono le foto che ci stanno inviando i lettori che denunciano lo stato in cui si trovano le periferie e le strade di ritorno dalle località marine di Manduria.

L’innegabile inefficienza del servizio di raccolta che quest’anno, più degli altri anni, ha dato prova che qualcosa non funziona nei rapporti tra ente pubblico, utenza e azienda, sta mostrando tutti gli effetti in questo periodo in cui si avrebbe più bisogno delle isole di raccolta che non ci sono più. Naturalmente colpa anche delle inciviltà e della scarsa attenzione verso l’ambiente di alcuni, lo spettacolo che si offre oggi è quello che mostrano le foto: solo una piccola parte di quello che sta avvenendo in queste ore tra Manduria e la sua costa.