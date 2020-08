Tra i banchi di scuola 40 anni dopo, la carrambata della 1^ F

Reincontrarsi dopo 40 anni. Nella stessa aula, seduti tra i banchi diventati stretti e ricordare quei momenti meravigliosi insieme alla “vecchia” maestra che tanto più vecchia di te, infondo, non è.

È la bellissima esperienza rivissuta da nove ex compagni di classe, ex scolari della prima elementare, la 1F dell’Istituto Prudenzano di Manduria. In nove, domenica sera, messi insieme da Serena Gallù, la più timida e riservata della classe ed oggi la più nostalgica, si sono dati appuntamento davanti alla loro scuola, sul viale Mancini, per una rimpatriata che non si dimentica. Come indimenticabile per loro è stata la loro insegnante, Anna Sturino, la maestra che ha accettato commossa l’iniziativa conclusa con tanto di torta, stappo di spumante e tranci di pizza in un locale del posto.

I nove compagni di classe, quelli che son potuti venire alla «carrambata», sono Serena Gallù, Alessandro Mandurino, Fabio Scialpi, Mimmo Rossetti, Mario Mastrovito, Nunzia Cascarano, Dario Daversa, Giampiero Netti e Raniero Puglia.

Tutto organizzato dalla brava Serena, in gruppo sono entrati nell’istituto accolti dalla loro maestra come quando, bambini di prima elementare, vivevano ogni volta il doloroso distacco dalla loro mamma che li accompagnava sin quasi alla porta della classe. Questa volta adulti e genitori a loro volta, hanno varcato quella stessa porta con un groppo alla gola. Foto di rito con la maestra e sorrisi a non finire ricordando gli aneddoti di quei tempi. Complice dell’iniziativa l’attuale dirigente dell’istituto, la professoressa Anna Laguardia che da brava preside ha fatto gli onori di casa alla sua collega e ai «suoi» non più piccoli scolari.

Contentissima e commossa, la maestra Anna Sturino ha voluto lasciare un ricordo scritto ai suoi ritrovati alunni. Questo.

Ci sono mestieri che non sono solo un mezzo per vivere con la dignità che ciascun lavoro assicura, ma che assurgono allo status di privilegi.

Vivere nella scuola e, in particolare, essere (non fare) una maestra e ancor più essere stata LA maestra sono condizioni, appunto, di privilegio esistenziale.

In un momento in cui la scuola è al centro dell’attenzione per misure, suppellettili e ambienti, gli alunni che ho orgogliosamente accompagnato per mano dal 1986-87 al 1990-91 e che nel 2020 compiono la meravigliosa età di quarant’anni ci danno una lezione su cosa è veramente la scuola.

La scuola è persona, anima, emozione, condivisione, vita: la lezione che i miei alunni ci regalano con questa “rimpatriata”, come l’hanno definita, in realtà è stata una ricerca, un affiancamento, un confrontarsi, un ritrovarsi fortemente voluto da ciascuno di loro.

È una lezione prima di tutto per me, destinataria di un grande dono, il dono di rivederci il 23 agosto prossimo per trascorrere la serata insieme, con le persone a noi care, con la consapevolezza di esserci sempre gli uni per gli altri.

Ogni docente sa che il proprio agire è, in un certo senso, privo della possibilità della verifica: ciascuno di noi cerca di dare il meglio, ma non sa “come andrà a finire”, non può conoscere le conseguenze dirette di un lavoro che non è fatto solo di trasmissione, ma di momenti di vita, la vita di un bambino, trascorsi insieme.

Questa “rimpatriata” è proprio per questo e non solo per questo un grande dono, del quale ringrazio tutti i miei cari “bambini”: ho il privilegio di vedere “come è andata a finire”. Di fronte a me, persone oneste, volenterose, generose, appagate, vere risorse non solo per il ristretto contesto familiare, ma per un più ampio contesto sociale che si avvale positivamente della loro operosa esistenza. Come non ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò? Prima di tutto i ragazzi: il loro successo esistenziale è prima di tutto un loro merito, frutto di una crescita che hanno costruito giorno dopo giorno, cadendo e rialzandosi più forti. Le loro famiglie che ricordo come persone altrettanto laboriose e dignitose, attente ai loro figli con quella giusta severità che oggi forse abbiamo perduto di vista e che ha dato loro quella dirittura morale che li sostiene.

So che loro ringrazieranno me che, giovanissima e inesperta docente, ho cercato di fare del mio meglio tra tanti errori che, in seguito, ho cercato di evitare e una passione che è cresciuta nel corso degli anni. Sono solo molto fortunata ad essere stata e a stare con loro.Un sentito ringraziamento alla Dirigente attuale, Dott.ssa Anna Laguardia per la squisita ospitalità, garantita in un momento non facile per la scuola.

Un pensiero finale al compianto direttore Pietro Brunetti che oggi sarebbe stato volentieri con noi, con la sua serietà e il suo riserbo che lasciavano però trasparire il suo grande amore per la scuola.

Anna Sturino, 23 agosto 2020