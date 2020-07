“Mi sono sbagliato, il vescovo non c'entra niente”, la rettifica del musicista Lauria

«Sono stato male informato e mi scuso con sua eccellenza: il vescovo Vincenzo Pisanello non ci ha mai impedito di esibirci nelle feste». Vincenzo Lauria, collaboratore artistico e componente della banda “Concerto bandistico Vincenzo Tripaldi” di Manduria, rettifica così il suo intervento in cui attribuiva alla curia vescovile il divieto imposto alle bande musicale di esibirsi durante le feste per ragioni legate al distanziamento sociale anti Covid.

«Sono stato purtroppo ripreso dai capibanda – fa sapere Lauria - per aver fatto il nome di monsignor vescovo Vincenzo Pisanello, ma la cosa che loro non mi avevano poi detto è che con il vescovo non si erano mai sentiti». In effetti – conclude il musicista – è il comune che deve rilasciare il permesso e non il vescovo». Ieri il responsabile dell’altra banda manduriana, Giovanni Erario, aveva sull’argomento preso le distanze dalle affermazioni del suo collega.