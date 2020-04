​Ritardi per rendere sicura la discarica Li Cicci, interviene Morgante

Il consigliere regionale Luigi Morgante interviene sui ritardi del comune nell’espletare la gara per permettere la messa in sicurezza la vecchia discarica Li Cicci per cui la Regione Puglia ha stanziato già 570 mila euro al comune che ancora non spende. «Il comune di Manduria – spiega Morgante che grazie al suo interessamento ha convinto gli uffici regionali ad erogare quello stanziamento - dopo l'iter amministrativo previsto e il relativo bando di gara, avrebbe dovuto procedere all'inizio dei lavori nel mese di dicembre 2019».



A quanto pare, invece, risale a pochi giorni fa (il primo aprile) la delibera che approva ancora il progetto esecutivo e la nomina del responsabile del procedimento. La concessione del finanziamento risale a novembre del 2018.

«Per scongiurare il rischio di perdere una somma considerevole che è già da tempo nelle disponibilità dell'amministrazione comunale – scrive ancora Morgante - appena sarà possibile - nei limiti delle disposizioni impartite per la sicurezza e scongiurare rischi di contagio da Covid-19 - chiederò una nuova convocazione delle parti interessate».

Il rischio paventato da Morgante è che senza la messa in sicurezza per lavori da 570mila euro, si perderà l’altro finanziamento, già previsto, di circa un milione e trecentomila euro necessario alla definitiva bonifica del sito.