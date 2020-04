Buoni spesa emergenza Covid, ecco il modulo da scaricare e compilare

Molti lettori ci scrivono per chiedere dove possono reperire il modulo per richiedere i buoni spesa dello Stato. Il materiale è scaricabile sul sito del comune di Manduria raggiungibile cliccando QUI (e del propio comune se diversa residenza). Per comodità si può scaricare direttamente e stampare il modulo anche cliccando su Scarica il PDF

Dopo aver compilato il modulo in ogni sua parte, inviarlo via email al seguente indirizzo, buonospesacovid.manduria@gmail.com e attendere risposta.

Si ricorda che l'avviso è diramato in costanza della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio.

Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche, senza alcun reddito disponibile e alcuna forma di sostentamento reperibile attraverso accumuli bancari o postali, al netto di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo, locazione, pagamento utenze, etc.