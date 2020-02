Fiera Pessima, il taglio del nastro al senatore Turco

Sarà il sottosegretario di Stato, Mario Turco, senatore del M5S, la massima autorità presente all’inaugurazione della 278esima edizione della Fiera pessima che si terrà a Manduria dal 7 al 12 marzo prossimo. Alla cerimonia prevista alle ore 10 di sabato, prenderanno inoltre parte l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Cosimo Borraccino, il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti e il commissario straordinario del comune, Vittorio Saladino. La benedizione della campionaria sarà invece affidata al vescovo di Oria, monsignore Vincenzo Pisanello.

La campionaria che si svilupperà su un’area espositiva di circa 20.000 metri quadrati, è stata affidata quest’anno alla società «Fiere Lucane», dal 1993 un punto di riferimento per l’organizzazione di kermesse fieristiche ed eventi. All’evento si attendono almeno 80mila visitatori dalla Puglia e dalla regioni vicine.

Sarà una Fiera attenta all’ambiente e alla sostenibilità, anticipano gli organizzatori, con luci al led, isole ecologiche, risparmio energetico e abbattimento dello spreco di carta. Un segnale importante per proiettare la Fiera in una dimensione di lungimiranza e di modernità.

Ricco il cartellone degli eventi sia nella Sala Convegni, con momenti didattici, culturali e di approfondimento, ma anche spettacoli e concerti. Come importante sarà l’animazione dell’area show cooking nel Padiglione Istituzionale, che ospiterà non solo laboratori gastronomici, ma anche momenti di educazione all’ambiente e al riciclo, intrattenimenti musicali e confronti con i produttori. Per l’edizione 2020 forte sarà anche il richiamo alla tradizione e comparto turistico. Nei giorni della campionaria non mancheranno spettacoli, laboratori, momenti convegnistici e novità di quest’anno la creazione di un cartellone di eventi denominato “Fiera Off” che raccoglierà tutte le iniziative culturali, di animazione e turistiche in città per rafforzare e allungare la permanenza a Manduria.Da segnalare per sabato 7 marzo ore 16.00 la presentazione del libro “Alla voce cultura” con la presenza dell’autore, Massimo Bray (ex ministro della cultura) nella saletta lettura del Museo Civico di Manduria.