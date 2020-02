Fiera Off, avviso pubblico

Al fine di rafforzare l’immagine della Città di Manduria, per realizzare un coordinamento di iniziative private durante la 278* Edizione della “Fiera Pessima” che si terrà dal 7 al 12 marzo 2020, e perseguire la promozione turistica del territorio, rafforzare la competitività del territorio stesso come destinazione turistica, stimolare nuove forme di attività economiche e di servizi turistici a carattere creativo e innovativo, sviluppare iniziative culturali e dell’accoglienza, promuovere e aumentare le relazioni commerciali:

SI INVITANO

tutti i soggetti privati, le associazioni, gli enti e le attività commerciali, che intendono organizzare e promuovere eventi ed iniziative culturali, turistiche o di promozione e valorizzazione del comparto enogastronomico nel periodo della 278* Edizione della “Fiera Pessima”, a presentare per la condivisione eventuali iniziative al fine di realizzare un cartellone di eventi denominato “FIERA OFF”.

Il suddetto cartellone sarà inserito nella comunicazione istituzionale della Fiera Pessima, nonché nel materiale informativo destinato ai visitatori della Fiera, così da implementare e rafforzare la permanenza dei visitatori sia durante gli orari di Fiera che nelle ore seguenti.

La richiesta per iniziative da realizzarsi sia in spazi pubblici o privati dovranno pervenire nella Casa Comunale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 21 febbraio.

Saranno prese in considerazione quelle giunte per mezzo PEC a protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it ovvero consegnate presso il protocollo dell’Ente situato al piano terra di via Fra B. Margarito n. 1.

Le richieste dovranno contenere in maniera chiara ed esaustiva il luogo e la data di realizzazione dell’evento, l’orario di inizio ed un breve descrizione dell’iniziativa stessa. Le richieste saranno esaminate dagli Uffici Comunali sotto il profilo della attinenza delle iniziative alla manifestazione fieristica e alla compatibilità delle stesse con i sistemi di sicurezza e controllo del territorio.

Il presidente della commissione straordinaria Vittorio Saladino.

Il dirigente Claudio Ferretti.