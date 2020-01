Rossetti, il cuoco stellato in giro per il mondo

Si chiama Pietro Rossetti, è nato a Manduria ma si considera un cittadino del mondo. Con in tasca il titolo di cuoco conseguito nella rinomata scuola Alma, Rossetti lavora da tre anni al Ristorante Lux Lucis, “Una stella Michelin”, a Forte dei Marmi in Toscana. La sua passione per i fornelli lo ha portato molto presto lontano da casa.

Per diversi anni ha girato tra la Germania e l’Inghilterra fin quando nell’anno 2016/2017 ho potuto frequentare la scuola d’autore Alma che gli ha dato la possibilità di entrare a far parte del mondo degli stellati. Questa collaborazione con lo chef Valentino Cassanelli, ha dato la possibilità allo chef manduriano di mettersi alla prova in uno stage di tre mesi a Tokyo nel Ristorante Ryu Gin, un Tre stelle Michelin, concluso pochi mesi fa con grande successo.

Ed ora il giovane manduriano ha ottenuto la partecipazione a «Chef Emergente 2020», il concorso che si terrà a Roma il 24 e 25 gennaio presso la Nuvola Convention Center di Roma Eur. Rossetti parteciperà alla selezione del miglior chef del Centro Sud in vistadella finale di ottobre 2020 sempre a Roma.

Racconta di sé

«La cucina è sempre stata ben presente nella mia vita, fin dai primi anni dell'infanzia. A Manduria, il paese da cui provengo, numerose sono le tradizioni culinarie che la mia famiglia mi ha prontamente trasmesso. La domenica, ad esempio, non veniva considerata tale se con mia mamma non preparavamo la pasta fresca per tutta la famiglia. Inoltre, grazie ad appezzamenti di terra di nostra proprietà, mio padre mi ha trasmesso la bellezza della produzione propria. Ricorderò per sempre l'emozione unica di vedere trasformate le nostre olive nell'olio che poi avremmo utilizzato ogni giorno in casa. Tutto ciò mi ha fatto crescere una grande fame di conoscenza e curiosità, sempre pronto a nuove esperienze per migliorarmi e mettere alla prova le mie capacità per arrivare sempre più in alto».