Il presepe e l'albero di Natale nel bunker della guerra

L’albero di Natale illuminato di Torre Colimena è visibile sia dal mare che dalla spiaggia o dalla strada. Spicca nella nera notte e rassicura.

Quest’anno, insieme al magico albero di Natale posto sul “bunker” del promontorio che collega la prima spiaggetta di Torre Colimena con la “seconda”, c’è anche il presepe illuminato.

Voluto da abitanti e commercianti della zona, l’albero di Natale luminoso era già apparso lo scorso anno ed aveva riscosso commenti di approvazione da parte delle tante persone che si fermavano ad ammirarlo. Quest’anno gli è stato aggiunto il presepe, costruito dentro al bunker, illuminato, visitabile, si può ammirare se ci si affaccia all’interno di quella particolare è singolare costruzione, voluta per avvistare e difendere le coste dagli attacchi dei nemici.

Di bunker simili se ne trovano altri lungo la litoranea verso Punta Prosciutto, alcuni ormai distrutti dai bombardamenti dell’ultima. Significativo il luogo scelto per animarlo con un albero di Natale pieno di luci di speranza, visibile da lontano, e con un Presepe, sinonimo di vita e rinascita, quella che abitanti, commercianti e turisti si aspettano per quel luogo. Da sottolineare che la sera di Natale verrà illuminato il percorso per raggiungere il bunker e visitare il Presepe.

Monica Rossi