Presenza di turisti nel 2021, la promozione del territorio non ha funzionato

Non sono bastati tutti gli sforzi dell’assessorato alla Cultura e turismo del Comune di Manduria che ha messo in campo il gruppo cultura e investito circa 120mila euro per attrarre il turista nella terra del Primitivo, dei Messapi e del mare. Nel report elaborato da Pugliapromozione sull'andamento dei flussi turistici, nel 2021 Manduria occupa l’ultimo posto tra i cinque comuni più grandi della provincia. Meglio di Manduria hanno fatto Castellaneta, Ginosa, Martina Franca e Taranto. Per numero di turisti registrati, le attrattive manduriane sono state quasi equiparate dai piccoli comuni di Pulsano, Leporano e persino Torricella che ha fatto un terzo del numero totale dei visitatori manduriani.

A niente o poco sono quindi valsi gli eventi estivi che secondo l’assessore Vito Andrea Mariggiò sono stati un successone e nemmeno quelli del Natale con figuranti di Babbo Natale pagati a peso d’oro.

Ecco la classifica delle 7 località della provincia di Taranto più visitate dai turisti italiani e stranieri nel 2021. Taranto 260.657, Castellaneta 261.747, Ginosa 130.529, Martina Franca 91.998, Manduria 68.442, Pulsano 64.439, Leporano 52.208. (Torricella ha fatto 21.514).