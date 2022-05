Ordinanza sulla movida, Confesercenti e Casa Impresa si associano alla richiesta di Confcommercio

Dopo Confcommercio, anche Confesercenti e da Casa Impresa raccolgono l’urlo di protesta che proviene dalla stragrande maggioranza dei locali del centro che si sentono penalizzati dall’ordinanza sindacale che limita gli orari di apertura e stabilisce regole e vincoli ritenuti controproducenti per l’economia e penalizzanti per i giovani costretti a spostarsi in altri comuni.

«Manduria, città dalle sempre maggiori potenzialità inespresse – si legge in un comunicato stampa congiunto -, oggi ha la necessità di attrarre turisti, visitatori, giovani e meno giovani per valorizzare e gratificare i suoi esercenti già provati da virus guerre e quant'altro».

Pur condividendo la necessità di controlli nel centro storico e non solo così come anche dell’ordine e pulizia per impedire i numerosi atti di inciviltà che purtroppo vengono compiuti nel borgo antico cittadino, l’associazione degli esercenti presieduta da Ernesto Soloperto non se la sente di condividere i termini troppo restrittivi dell’ordinanza. «Le città a noi vicine come Francavilla, Oria, Mesagne – scrivono le due associazioni d’imprese -, attraggono i giovani e non solo offrendo ospitalità ad orari ben più spinti di quelli che l'ordinanza per Manduria propone già in inverno. In estate è impensabile impedire ai locali musica e vendita di drink, food e quant'altro dopo la mezzanotte. Dobbiamo poi rilevare – si aggiunge nella nota - che non si può trasferire la responsabilità dell'ordine e del controllo agli esercenti, soprattutto se ci riferisce a quanto accade per strada, all'esterno del locale. Con quale autorità un esercente dovrebbe impedire schiamazzi nelle strade?», si chiede la categoria. Che conclude: «L'ordine ed il controllo sono responsabilità delle forze dell'ordine».