Open Day “Yoga e Natura” da Apulia Farm in collaborazione con Spera Yoga

Apulia Farm, giovane azienda agricola manduriana, nata dall’idea di Lucia Barnaba dalla voglia di cambiare vita, stare in mezzo alla natura e all’aria aperta. Un piccolo angolo di paradiso dove trovare prodotti di qualità a Km0.

Antonio e Maria di Spera yoga vivono lo Yoga da più di 10 anni disegnando esperienze di pratiche sia in studi come scuole, sia in versione vacanza/ritiro. Anche loro hanno deciso di cambiare vita e hanno scelto la Puglia! Spera Yoga sceglie luoghi ideali per ospitare eventi Yoga. In Puglia dal 2020 in una villa signorile stile salentino, tra mare e natura nelle zone più belle del Salento, meravigliosa terra di fede e tradizioni, ricolma di luce e spiritualità.

Yoga e natura è un evento nato dalla collaborazione tra Apulia Farm e Spera Yoga! Apulia Farm apre le sue porte a tutti i visitatori con lo scopo di trasmettere i suoi ideali nel rispetto della natura, della sostenibilità, della stagionalità e soprattutto del- la salute delle persone.

La collaborazione con Maria e Antonio di Spera Yoga nasce dalla condivisione degli stessi ideali. La giornata sarà all'insegna del benessere e del rispetto per la natura. I posti sono limitati, per questo è necessario prenotare il proprio posto in uno dei 3 turni disponibili al numero 3208371581 (Lucia):

- 1° turno ore 10,30 solo per adulti - 2° turno ore 11,30 solo per adulti - 3° turno ore 15,30 per adulti e bambini Programma della Giornata - Visita tour con percorso culturale educativo nell’Azienda Agricola, - Lezione di yoga, - Degustazione di prodotti Apulia Farm con tisana. Evento gratuito!