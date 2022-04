Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, nessun tecnico locale interessato

Sanità Al San Pio di Castellaneta, per la prima volta in Puglia, impianto per evitare il catetere vescicale

E' stata eseguita all'ospedale San Pio di Castellaneta, per la prima volta in Puglia, la procedura di impianto di iTind Olympys. Si tratta di una procedura per il trattamento dei pazienti con ostruzione cervico-uretrale, dovuta a ipertrofia prostatica benigna in casi adeguatamente