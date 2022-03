“Dopo la foto di benvenuto da mostrare su Facebook, il sindaco e la giunta sono spariti”

C’è aria di malcontento e rabbia tra i manduriani attivi in campagne di solidarietà per il popolo ucraino a causa del disinteresse del sindaco di Manduria Gregorio Pecoraro e del Coc (Centro operativo comunale) dopo l’arrivo dei profughi ucraini nella città messapica. Tra abbracci e strette di mano istituzionali immortalate e diffuse sui social, questa gente è stata poi abbandonata a se stessa se non fosse per il supporto degli stessi manduriani che in questi giorni hanno affrontato a proprie spese (e tempo) gran parte dei servizi necessari di aiuto ai rifugiati ucraini.

“Ci sono nove persone ucraine da accudire e dare supporto. Dov’è il comune adesso?” – A parlare è Tony De Mauro, il manduriano che dallo scorso sette marzo con la sua famiglia ospita nove ucraini fuggiti dalla guerra -. “Queste persone sono arrivate e stanno bene, ma dov’è la tutela delle istituzioni? Sono andato io personalmente a Taranto per la registrazione all’ufficio stranieri e a pagare le fototessere per i documenti. Loro hanno bisogno di mangiare, poi ci sono delle cure mediche, delle spese impreviste. Faccio tutto da solo con il supporto della mia famiglia, ma il sindaco è sparito. Questa è la verità” – conclude sconcertato Tony che non è affatto l’unico a ribadire l’inefficienza organizzativa dell’amministrazione comunale di questa emergenza ucraina.

Lo aveva raccontato ai nostri microfoni anche Irina, ucraina residente a Manduria da tanti anni che sta ospitando sua nipote Anhelina in salvo da Lutsk, a 150 chilometri da Leopoli. Ci racconta che è da sola con il marito e dal comune non ha ricevuto niente, che hanno dovuto sbrigare tutto l’iter burocratico ed economico di inserimento della ragazza per conto proprio ed è solo grazie alla personale rete familiare e l’aiuto solidale delle farmacie di Manduria che sta cercando di spedire medicinali per i soldati ucraini sul fronte. Le forti critiche degli attivisti manduriani si legano ai dibattiti infuocati che proprio l’altro ieri 22 marzo si sono tenuti in commissione consiliare sui servizi sociali. Presieduto dal consigliere grillino Vito Perrucci, all’incontro era presente il sindaco Gregorio Pecoraro e l'assessora alle politiche sociali Fabiana Rossetti che all’interrogativo posto dal consigliere Antonio Mariggiò su cosa il comune stesse concretamente facendo per aiutare i profughi, la risposta è stata disarmante: "niente, perché non abbiamo fondi". Replica che ha portato ad una discussione molto accesa quando lo stesso Mariggiò ha rinfacciato al sindaco di aver strumentalizzato gli ucraini per scopi pubblicitari per poi abbandonarli a se stessi. A criticare il modus operandi dell’emergenza anche il consigliere Domenico Sammarco che ha fatto emergere la negligenza della macchina amministrativa e di chi la governa che non ha previsto nessuna risorsa nel bilancio riservata agli aiuti umanitaria.

Il sindaco Pecoraro avrebbe dichiarato che il comune non sarebbe tenuto a sostenere i profughi ucraini perché sul territorio sono già presenti associazioni e gli stessi privati che possono contribuire con il loro aiuto solidale. La realtà, come si è visto, è un’altra, perché gli unici a sostenere i rifugiati sono le poche famiglie e i parenti che li ospitano.

Marzia Baldari