Buoni spesa per 150mila euro, pronta la graduatoria, soddisfatti la metà degli aventi diritto

Gli uffici comunali di Manduria hanno completato il vaglio delle richieste pervenute dai richiedenti i buoni spesa per l’emergenza pandemica stilando la graduatoria che sarà disponibile da oggi pomeriggio.

Le domande presentate sono state 1.140 di cui 602 ammissibili e pagabili ed altri 479,anche questi ammissibili ma non pagabili per insufficienza dei fondi disponibili che erano pari a circa 150mila euro.

Infine, 59 candidati sono stati esclusi per carenza dei requisiti richiesti. E’ possibile presentare ricorso al fine del ricalcolo del punteggio conseguito entro le ore 12 del 28 marzo 2022.

Per ulteriori informazioni, gli interessati, potranno contattare gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 ai seguenti numeri: 099 9702261 o 099 9702271

«Al momento – fanno sapere dal Comune - non abbiamo comunicazioni ufficiali sull’arrivo di ulteriori finanziamenti destinati a tale scopo. Se dovessero arrivare, come avvenuto l’anno scorso – conclude la nota - verranno soddisfatte le istanze “ammissibili e non pagabili”» di questa graduatoria.