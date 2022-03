Il piano del comune “Cura degli animali”: reddito di cittadinanza in cambio dell’assistenza ai cani

Alcuni percettori di reddito di cittadinanza manduriani saranno impiegati nell’assistenza dei cani randagi ospitati nel canile sanitario cittadino.

Lo ha deciso l’amministrazione comunale che ha dato inizio al progetto definito "𝑪𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆g𝒍𝒊 𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍𝒊" che impegna i percettori di sostegno in attività di sostegno per la cura e tutela degli animali in difficoltà; attività di manutenzione e pulizia degli spazi destinati a randagi; iniziative volte alla promozione e tutela del patrimonio faunistico del territorio comunale.

«Auguriamo un sereno lavoro ai beneficiari di reddito di cittadinanza – scrive il sindaco Gregorio Pecoraro in una nota -, con l'auspicio che questa nuova esperienza possa essere un'occasione di crescita e inclusione per loro e al tempo stesso un bene utile per tutta la comunità».